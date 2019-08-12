Более 10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Группа из 10 человек напала на сотрудников Росгвардии в Ульяновске. Инцидент произошёл вечером 9 августа во дворе одного из жилых домов, когда росгвардейцы задержали молодого мужчину за административное правонарушение.

— В этот момент в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек, некоторые из которых нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Росгвардейцам пришлось произвести предупредительные выстрелы.

Сейчас нападавшие задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.