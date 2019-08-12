Джордж Мартин получил якутский "Оскар" от фанатов "Игры престолов"

К сожалению, писатель не смог лично принять подарок. За него это сделала помощница.

Писатель Джордж Мартин получил в подарок от мастеров Якутии так называемый якутский "Оскар" — статуэтку одного из героев его книг Джона Сноу. Об этом сообщает ИА ЯСИА.

Якутский "Оскар" был доставлен писателю с помощью теории шести рукопожатий. В город Санта-Фе статуэтку привезли уроженцы Якутии, проживающие в США. К сожалению, самого писателя на месте не оказалось, поэтому подарок приняла его помощница, которая пообещала, что Мартин запишет видео, когда лично получит "Оскар".

Ранее якутского "Оскара" удостаивался Леонардо Ди Каприо. Жители российского региона специально для актёра собрали серебряные украшения и отлили из них статуэтку. Весит такой "Оскар" чуть более килограмма.

Джордж Мартин — автор цикла романов "Песнь льда и огня", по которым был снят популярный сериал "Игра престолов". Напомним, в этом году вышел последний сезон телесериала, вызвавший большое недовольство фанатов.