Джордж Мартин получил якутский "Оскар" от фанатов "Игры престолов"

45

Фото © ИА ЯСИА

К сожалению, писатель не смог лично принять подарок. За него это сделала помощница.

Писатель Джордж Мартин получил в подарок от мастеров Якутии так называемый якутский "Оскар" — статуэтку одного из героев его книг Джона Сноу. Об этом сообщает ИА ЯСИА.

Якутский "Оскар" был доставлен писателю с помощью теории шести рукопожатий. В город Санта-Фе статуэтку привезли уроженцы Якутии, проживающие в США. К сожалению, самого писателя на месте не оказалось, поэтому подарок приняла его помощница, которая пообещала, что Мартин запишет видео, когда лично получит "Оскар".

<p>Дмитрий Ушканов и помощница Джорджа Мартина Джанет Северанс © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sakhalife.ru/" target="_blank">Sakha Life</a></p>

Ранее якутского "Оскара" удостаивался Леонардо Ди Каприо. Жители российского региона специально для актёра собрали серебряные украшения и отлили из них статуэтку. Весит такой "Оскар" чуть более килограмма.

Джордж Мартин — автор цикла романов "Песнь льда и огня", по которым был снят популярный сериал "Игра престолов". Напомним, в этом году вышел последний сезон телесериала, вызвавший большое недовольство фанатов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×