В России появятся монеты с "Бременскими музыкантами"

Центробанк России выпустит памятные монеты, посвящённые мультсериалу "Бременские музыканты". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

— 12 августа 2019 года Банк России выпускает в обращение памятные монеты "Бременские музыканты" серии "Российская (советская) мультипликация", — говорится в сообщении.

Монеты будут выпущены в трёх вариантах. Тиражом 450 тысяч штук отчеканят монету из недрагоценных металлов в 25 рублей в обычном исполнении, тиражом 50 тысяч штук — в цветном. Серебряная монета номиналом три рубля будет выпущена тиражом три тысячи штук.

Мультфильм "Бременские музыканты" на основе одноимённой сказки братьев Гримм вышел в 1969 году.