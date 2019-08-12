В России появятся монеты с "Бременскими музыкантами"

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Фото © Центробанк

Центробанк России выпустит памятные монеты, посвящённые мультсериалу "Бременские музыканты". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

<p>Фото © <a href="https://www.cbr.ru/press/PR/?file=12082019_092511coins.htm" target="_blank">Центробанк</a></p>

12 августа 2019 года Банк России выпускает в обращение памятные монеты "Бременские музыканты" серии "Российская (советская) мультипликация", — говорится в сообщении.

Монеты будут выпущены в трёх вариантах. Тиражом 450 тысяч штук отчеканят монету из недрагоценных металлов в 25 рублей в обычном исполнении, тиражом 50 тысяч штук — в цветном. Серебряная монета номиналом три рубля будет выпущена тиражом три тысячи штук.

Мультфильм "Бременские музыканты" на основе одноимённой сказки братьев Гримм вышел в 1969 году.

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