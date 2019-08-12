Мать подожжённой девочки — о трагедии: Она даже не поняла, что сгорела

У малышки ожог 80% тела. На нервной почве начинают отказывать почки, усугубились проблемы с сердцем.

Мать пятилетней Варвары из Новокузнецка, которую подожгли соседки-школьницы, рассказала Лайфу о состоянии ребёнка. Пятилетняя девочка с детства инвалид первой группы, у неё проблемы с циркуляцией крови, теперь же у неё ещё и ожоги 80% тела.

— Она всё лето гуляла с этими девочками, а накануне я услышала, что Варя грозилась рассказать их опекунше, что старшая курит. Ей будет 12 только в октябре. Как мальчик, который проезжал на велике мимо, свидетель, сказал, что они её зажали, у одной в руках была зажигалка. Он думал, что она курить собралась, — рассказала в беседе с Лайфом Людмила.

После того как одежду на девочке подожгли, школьницы просто убежали, а тушить её бросились брат и отец малышки, с ребёнка срывали горящую одежду. Девочка даже не кричала, а просто плакала и просила прощения за сгоревшее платье.

— Она даже не поняла, что сгорела, а думала, что сгорело платье, поэтому и просила прощения. Она в шоковом состоянии отрывала куски кожи и кричала, что у неё больше не будет пупика. Потом попросила воды, легла на диван и говорит: "Я умираю". Впереди на грудной клетке, что я успела заметить, кружочек, выжженный до мяса. Такое ощущение, что они ей рот затыкали и жгли бычком, — рассказывает страшные подробности мать Варвары.

Девочек, которые подожгли её дочь, прячут, уверена мать. В полиции они заявляли, что только подожгли рукав, однако Варвара гуляла в сарафане без рукавов.

— Мы вот только приехали из больницы, врачи говорят, что шансов мало. Она в сознании, но под наркотическим воздействием. Врачи сказали, не стоит её и себя тревожить, — добавляет мать.

Ранее стала известна версия старшей сестры школьниц, которые подожгли девочку. Из-за того что их родителей лишили родительских прав, ей приходится воспитывать девочек и 10-летнего брата. Она заявила, что девочки не прячутся, а уехали в детский лагерь. Также она утверждает, что за школьницами такого не водилось раньше и они хорошо учатся в школе.