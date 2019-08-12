Супруги отравились опасным ядом во время чистки коралла в аквариуме

Жену и мужа экстренно доставили в больницу, а их детей поместили в зону карантина.

Супруги Кэти и Марк Стивенсон едва не погибли во время чистки аквариума. Семья из английского города Тэлфорд отравилась опасным токсином под названием палитоксин. Этот яд выпускают кораллы в ходе защитной реакции, сообщает The Independent.

После чистки аквариума у мужа и жены начался озноб, после чего у них заболело горло. Ещё через некоторое время поднялась температура — до 42 градусов. Супруги вызвали скорую, причём медики госпитализировали не только пару, но и их детей, поместив последних в зону карантина.

По словам врачей, если бы семья не обратилась за медпомощью, то на следующее утро супруги бы скончались. Кэти и Марку пришлось ещё неделю провести в больнице, а детей выписали уже на следующий день, так как они не успели заразиться.