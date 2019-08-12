Жительница Челябинска может сесть на 10 лет за самозащиту от мужа-изверга

О том, что творилось в семье, никто не знал — со стороны супруги выглядели идеальной парой.

Жительница Челябинска может быть приговорена к десяти годам лишения свободы за самооборону — женщина пыталась защититься ножом от избивавшего её мужа. Об этом сообщает "360".

По данным издания, муж часто избивал Викторию, в том числе и на глазах у ребёнка. В очередной раз женщина не выдержала, схватила нож и ударила супруга. Потом она сама вызвала ему скорую. Придя в себя, мужчина пошёл в полицию и написал заявление о нападении. Викторию он выставил домашним деспотом.

Теперь женщину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. Она признала вину и согласилась на особый порядок рассмотрения дела. Приговор будет вынесен 12 августа.