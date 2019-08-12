У Ан-26 треснуло лобовое стекло при посадке на Камчатке

В Камчатском крае у Ан-26 при заходе на посадку треснуло лобовое стекло. Самолёт следовал из села Тиличики в аэропорт Елизово.

Как стало известно Лайфу, воздушное судно, на борту которого находилось 30 человек, благополучно приземлилось, пострадавших нет.

Причины поломки и обстоятельства, при которых она произошла, выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что лобовое стекло треснуло у самолёта SSJ-100 авиакомпании "Якутия" во время перелёта из Южной Кореи во Владивосток.