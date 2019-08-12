В ЦИК заявили о невозможности переноса выборов в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму, которые назначены на 8 сентября в единый день голосования, перенести нельзя, заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

— Просто так день голосования не переносят. Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования, — приводит слова Гришиной РИА "Новости".

Так она прокомментировала письмо одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, который предложил перенести выборы на конец осени.

Ранее глава Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что не исключает, что Запад и его союзники стараются повлиять на выборы в Мосгордуму с помощью различных провокаций.