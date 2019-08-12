Экологи заявили, что пик лесных пожаров в Сибири пройден

Это стало возможным благодаря обильным осадкам, которые пройдут в регионе в ближайшие два дня.

Пик лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае пройден. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил руководитель лесного отдела российского "Гринписа" Алексей Ярошенко.

— Можно сказать, что пик пожаров пройден. В двух самых горящих регионах Приангарья и в северной части Байкальской природной территории сегодня-завтра (12–13 августа. — Прим. Лайфа) станет заметно лучше, — отметил эксперт.

Улучшение ситуации стало возможным благодаря обильным дождям. В то же время осадки не обеспечат полного прекращения горения.

Также эколог отметил, что ситуация в Якутии остаётся прежней.

Ранее Лайф сообщал, что за 11 августа в России ликвидировали 53 лесных пожара на площади более пяти тысяч гектаров.