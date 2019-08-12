В Пермском крае задержали подозреваемого в тройном убийстве

Кроме того, в процессе поиска подозреваемого был задержан автоугонщик, который не имеет отношения к убийству.

В Пермском крае полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В ночь с субботы на воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов посёлка Керчевский обнаружили тела трёх человек. Выяснилось, что погибшими оказались местные жители: двое братьев 1972 и 1988 года рождения, а также их друг 1975 года рождения.

Правоохранители предположили, что убийца мог скрыться на автомобиле, так как спустя несколько минут после обнаружения тел поступило сообщение об угоне. Полицейские задержали угонщика, но он оказался непричастен к убийству. В результате дальнейших действий правоохранители задержали мужчину 1996 года рождения, который несколько месяцев назад вышел из мест лишения свободы и приехал в посёлок, где жил у матери.

Удалось установить, что к убитым он, будучи пьяным, пролез через окно. Завязался конфликт, в результате которого мужчина нанёс своим оппонентам множественные ножевые удары.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.