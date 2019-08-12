Оскароносная актриса рассказала о сексуальных домогательствах

В 1989 году Дэвис получила престижную награду в номинации "Лучшая роль второго плана" за фильм "Турист поневоле".

Актриса Джина Дэвис заявила о сексуальных домогательствах со стороны режиссёра, имя которого она решила не называть.

В беседе с USA Today актриса рассказала об инциденте, произошедшем в начале её карьеры. По сюжету её героиня должна была сесть на колени к мужчине. На пробах режиссёр картины попросил Дэвис отыграть эту сцену с ним. Актриса отметила, что это было похоже на постельную сцену, но тогда она побоялась сказать "нет".

Джина Дэвис знакома зрителям по ролям в фильмах "Тельма и Луиза", "Битлджус", "Тутси" и других. В 1989 году она получила "Оскар" за роль второго плана в фильме "Турист поневоле".

Ранее сообщалось, что актёр Кевин Спейси, обвинённый в домогательствах, впервые выступил на публике после скандала.