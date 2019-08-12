В Подмосковье 12% питьевой воды не соответствует требованиям

В Подмосковье 12,5% питьевой воды не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. При этом в 2018 году этот показатель составил 15%, сказано в сообщении на сайте регионального отделения Роспотребнадзора.

— 0,56% проб питьевой воды не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, — добавили в ведомстве.

Напомним, летом 2018 года были названы регионы России с самой грязной питьевой водой. Антирейтинг возглавила Вологодская область, где только 45% населения обеспечены чистой питьевой водой. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам Послания Федеральному собранию дал кабмину и органам исполнительной власти субъектов ряд поручений, направленных на повышение качества питьевой воды в стране.