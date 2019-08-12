Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк может лишиться возможности посещать зарубежные страны из-за невыплаченной задолженности. Об этом сообщает Starhit.

По информации издания, в 2012 году актриса взяла кредит на сумму в 44 миллиона рублей, чтобы приобрести землю недалеко от Москвы. В прошлом году она его выплатила, но за это время накопила другую задолженность. Приставы Тропарёво-Никулинского района подали иск в суд из-за неуплаты исполнительского сбора в размере 1,6 миллиона рублей. Также госслужащие потребовали ограничить выезд актрисы за границу.

По словам адвоката Виктора Пастернака, Заворотнюк не считает ситуацию серьёзной и не испытывает никаких проблем.