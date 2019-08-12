Увеличилось число жертв крушения автобуса под Новороссийском

Число жертв страшного ДТП с автобусом под Новороссийском увеличилось до четырёх — в больнице скончался ребёнок. Об этом РИА "Новости" сообщили в Минздраве Краснодарского края.

— К сожалению, несмотря на все усилия врачей, продлить жизнь ребёнка, доставленного в крайне тяжёлом состоянии с места ДТП, удалось лишь на несколько дней. Полученные в результате происшествия травмы оказались несовместимыми с жизнью, — рассказали в Минздраве.

При этом из медучреждений уже выписано 35 человек, восемь пострадавших остаются в больницах.

Как сообщал Лайф, ДТП произошло вечером 7 августа на трассе Новороссийск — Керченский пролив. Экскурсионный автобус столкнулся с легковушкой и улетел в обрыв, Лайф публиковал видео с моментом страшной аварии. Всего в автобусе был 41 человек, в легковушке — четыре человека. Более 40 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.