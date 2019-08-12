Ещё несколько прихожанок пожаловались на грубость игумена в Гатчине

Игумен Фотий, которого жительница Гатчины обвинила в нанесении травм своему сыну во время крещения, уже не первый раз проводит таинство столь грубым методом. Об этом мать мальчика рассказала телеграм-каналу Life Shot.

По словам женщины, после разгоревшегося скандала она получила много писем от других матерей, которые тоже рассказали о грубом крещении своих детей. Отмечается, что все женщины намереваются поговорить со священнослужителем.

Напомним, что накануне появилось видео, на кадрах которого священник достаточно грубо окунает ребёнка в купель, несмотря на его плач и попытки матери забрать сына. Ролик вызвал возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей Всемирной паутины. Позднее глава Гатчинской епархии Митрофан извинился за поведение клирика.