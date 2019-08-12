Аксёнов рассказал Путину о строительстве трассы "Таврида"

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Во время беседы руководитель полуострова рассказал лидеру страны о ходе строительства трассы "Таврида".

— Готовность трассы "Таврида" сегодня составляет 74%, окончание работ — 2020 год, рисков в данном случае нет — мы не видим, подрядчик двигается в большинстве впереди графика, все работы выполняются в срок, — приводит слова Аксёнова пресс-служба Кремля.

Также он рассказал о четырёхполосной дороге Симферополь — Евпатория — Мирный. По словам Аксёнова, срок окончания работ — в 2020 году, готовность составляет 40%.

Четырёхполосная трасса "Таврида" соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.