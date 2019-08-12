В Москве подросток напал на мужчину в ответ на просьбу не шуметь

В российской столице подросток ранил 29-летнего мужчину острым предметом в ответ на замечание, сделанное из-за шума в подъезде. Инцидент произошёл в ночь на 11 августа в доме по Нижегородской улице, сообщает агентство "Москва".

— Мужчина пояснил, что в подъезде дома сделал замечание трём громко разговаривавшим подросткам. После этого он почувствовал укол в левое подреберье, а неизвестные скрылись, — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

Вернувшись в квартиру, пострадавший обнаружил рану на груди. Прибывшие на место инцидента медики установили, что она не является проникающей.

Той же ночью по подозрению в совершении преступления был задержан 14-летний подросток. С ним проводится разбирательство.

Ранее Лайф сообщал, что житель Одессы облил ребёнка кислотой из-за шума в подъезде.