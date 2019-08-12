Газманов рассказал, планирует ли он четвёртого ребёнка

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Фото © Агентство "Москва" / Любимов Андрей

Певец является отцом двух сыновей — Родиона и Филиппа. Также у него есть дочь Марианна.

Народный артист России Олег Газманов заявил, что не планирует заводить четвёртого ребёнка. Также он отметил, что мода на суррогатное материнство, появившаяся в среде представителей шоу-бизнеса, не для него.

— В теории я и сам ещё могу стать отцом в физиологическом смысле, но в планах становиться им снова нет, — рассказал Газманов изданию "Дни.ру".

Певец подчеркнул, что уже является отцом троих детей и по этой части свой минимум выполнил. Напомним, что у 68-летнего артиста два сына — Родион и Филипп, которого Газманов усыновил. Также у певца в 2003 году родилась дочь Марианна.

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