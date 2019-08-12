Двух пассажиров задержали в аэропорту Ростова-на-Дону за пьяный дебош

Двух пассажиров рейса Москва — Ростов-на-Дону задержали в аэропорту Платов за пьяный дебош на борту. Об этом сообщает УТ МВД России по СКФО.

Полицейских вызвали прямо к трапу.

— Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что два пассажира во время полёта распивали спиртные напитки и выражались нецензурной бранью, на замечания членов экипажа не реагировали, — говорится в сообщении.

Двух 29-летних жителей Московской области доставили в дежурную часть, на них составили административные протоколы. Им грозят штрафы или административный арест на срок до 15 суток.