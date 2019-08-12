Порошенко хочет пройти проверку на полиграфе в прямом эфире

Во время допроса бывшего президента его сын и две дочери устроили митинг в его поддержку около здания Госбюро.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы Государственного бюро расследований в прямом эфире. Заявление экс-лидер Незалежной сделал в эфире телеканала "Прямой", там же он и предложил давать показания на полиграфе.

— Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в беспристрастность следствия. В то же время на те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на "Прямом" канале в прямом эфире, — заявил Порошенко.

Также он добавил, что в его активах нет этого телеканала и он не имеет никакого влияния на его руководство. Экс-президент Незалежной считает, что "Прямой" начали кошмарить, а экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов готовит рейдерский захват телеканала.

Как сообщал Лайф, бывший президент Украины Пётр Порошенко сегодня прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, после процедуры он поговорил с журналистами, однако недоброжелатели успели кинуть в него несколько яиц.