В массовом ДТП под Тулой погибло трое сотрудников УФСИН

Трое сотрудников УФСИН погибли в ДТП на трассе Тула — Калуга — Михайлов — Рязань в Тульской области. Там столкнулось четыре машины: "мерседес", "мазда СХ-5", "шкода" и "лада ларгус". О трагедии сообщает портал n71.

В "ларгус" сотрудников УФСИН по Белгородской области въехал внедорожник. Инцидент произошёл на перекрёстке, когда спецавтомобиль собирался поворачивать на зелёный. В итоге ещё две машины были задеты.

По предварительным данным, водитель внедорожника был пьян.