В массовом ДТП под Тулой погибло трое сотрудников УФСИН

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Трое сотрудников УФСИН погибли в ДТП на трассе Тула — Калуга — Михайлов — Рязань в Тульской области. Там столкнулось четыре машины: "мерседес", "мазда СХ-5", "шкода" и "лада ларгус". О трагедии сообщает портал n71.

<p>Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области</p>

В "ларгус" сотрудников УФСИН по Белгородской области въехал внедорожник. Инцидент произошёл на перекрёстке, когда спецавтомобиль собирался поворачивать на зелёный. В итоге ещё две машины были задеты.

<p>Фото © <a href="https://myslo.ru/news/criminal/2019-08-12-dtp-s-tremya-pogibshimi-sotrudnikami-ufsin-reportazh/gallery/O0djTrsgDkGYMrubby9g9Q" target="_blank">Myslo</a></p>

По предварительным данным, водитель внедорожника был пьян.

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