Дети из подтопленного Приангарья попали в лагерь, который прозвали "лесным адом"

Им пришлось спать на сырых матрасах и мыться холодной водой. При этом лагерь назывался "Лесная сказка".

Дети из пострадавшего от паводка Нижнеудинска Иркутской области, направленные на отдых в лагерь "Лесная сказка" в Рязани, ужаснулись антисанитарным условиям в учреждении и попросили родителей забрать их домой. Об этом Лайфу рассказала мама одного из мальчиков Татьяна Б.

— Там было очень много ужей, сплошные антисанитарные условия. Детей кусали клопы постельные. Насколько у нас дети неприхотливые, но даже у нас такого нет. Штукатурка прям там сыпется. Дети спят на сырых матрасах, они очень грязные. Холодной водой моются, потому что если одному или двум корпусам хватает помыться, то остальные моются в холодной воде. Это похоже на какое-то заброшенное место. В бассейне почему-то валяются окурки. Как только они туда приехали, дети сразу начали фотографировать и высылать фото. Нас уверяют, что якобы они приехали и успели такое устроить, — рассказала Татьяна.

Также женщина отметила, что детей кормили очень маленькими порциями, а спать им приходилось в штанах и кофтах.

Дети должны прибыть в Нижнеудинск на поезде 15 августа. Вместо рязанского "лесного ада", как окрестили ребята злополучный лагерь под Рязанью, им предложили отдохнуть в Евпатории и Краснодаре.