Хакеры атаковали сайт "Победы" после старта распродажи авиабилетов

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Фото © Instagram/pobeda_aero

Хакеры устроили мощную DDoS-атаку на сайт авиакомпании "Победа". Это произошло после того, как перевозчик объявил о начале распродажи авиабилетов.

Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, это вызвало проблемы в работе сайта, — сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе низкобюджетной авиакомпании.

Сегодня "Победа" запустила распродажу билетов в диапазоне от 499 рублей до 1 тысячи 999 рублей. Сразу после старта сайт и мобильное приложение перевозчика начали работать с перебоями.

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