Министр торговли Индии назвал Россию старым другом, который "лучше новых двух"

Делегация из Республики Индия прибыла в столицу Дальнего Востока на Дни индийского инвестора.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, который прибыл во Владивосток во главе делегации пяти индийских штатов и инвесторов из этой страны, заявил, что Россия — это такой друг, который лучше новых двух.

— Есть известная российская поговорка, что старый друг лучше новых двух. И, если спросите любого жителя Индии, вам скажут, что Россия — наш лучший, доверительный друг, — высказался в беседе с журналистами Пиюш Гоял.

Индийские инвесторы обратили внимание на сотрудничество в горнодобывающем секторе, алмазообрабатывающей отрасли, нефтехимии, глубокой лесопереработке, в сфере туризма на Дальнем Востоке.

В первых числах сентября во Владивостоке пройдёт Восточный экономический форум, на который президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди.