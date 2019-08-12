СФ не оставит без внимания "пляски" и прогулки" иностранцев на митингах в Москве

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета обратила внимание на "пляски" и "прогулки" иностранцев в митингах в Москве. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

— Москва — не майданный Киев, и российская сенаторская комиссия не оставит без внимания "пляски" и "прогулки" иностранцев на политических протестных мероприятиях в российской столице, — отмечает Климов.

Он добавил, что на одно из заседаний намерены вызвать послов ряда стран, "с территории которых ведется недопустимая пропаганда, обучение и финансирование участников противоправных акций в России".

По словам Климова, "главную скрипку" попыток вмешательства во внутренние дела в России, в том числе и выборы в Мосгордуму, играют американцы.

— При этом главную скрипку здесь играют американцы. Причем вашингтонских подстрекателей волнует отнюдь не персональный состав будущего парламента Москвы, а возможность лишний раз проверить на прочность наш отечественный суверенитет, — подытожил он.

Ранее думская фракция "Единая Россия" согласилась с идеей "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ о том, что в России необходимо провести расследование о возможном иностранном вмешательстве в выборы. Заниматься этой работой будет специально созданная Межфракционная комиссия в Госдуме.