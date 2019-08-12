В Красноярске мать забыла плачущего малыша в машине и ушла по делам — видео

Женщина рассказала, что работает в бассейне. Очевидцы выяснили, что она занимает должность инструктора для грудничков.

В Красноярске женщина оставила ребёнка в машине и ушла по своим делам. Малыш просидел в автомобиле около получаса, на улице при этом было +25 градусов. Очевидец событий Ксения О. рассказала Лайфу об увиденном.

— Я шла мимо и услышала крик, я даже сразу не поняла, откуда звук исходил. Смотрю — ребёнок на переднем сиденье в машине сидит, я подумала, что взрослые где-то рядом, может, сзади сидят, так как задние стёкла были тонированные. Я находилась рядом, решила постоять посмотреть, что будет дальше. Прошло около 3–5 минут, и проходит мимо соседка — бабулечка, она начала заглядывать в автомобиль, и тут мы поняли, что ребёнок всё-таки один там находится. Мы начали пинать машину, чтобы сработала сигнализация. Начали вызывать полицию и скорую помощь, — рассказала Ксения.

По её словам, ребёнок всё это время плакал. Через полчаса появилась мать и произнесла фразу: "Ой, я про тебя забыла", — чем очень шокировала Ксению. В ходе беседы женщина сказала, что работает в местном детском бассейне. Очевидцы выяснили, что она занимает должность инструктора для грудничков.