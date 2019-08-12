Экс-замминистра культуры Пирумова перевели из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, который находился в СИЗО из-за дела о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве корпусов Эрмитажа.

— В ходатайстве следователя отказать, изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, — приводит слова судьи агентство "Москва".

Пирумов был осуждён на три года колонии по делу о хищении 164 миллионов рублей. Это были деньги, выделенные из бюджета на восстановление объектов культурного наследия. 7 августа бывшего замминистра выпустили из-под стражи по УДО. При этом решение об условно-досрочном освобождении ещё не вступило в силу.