Путин посоветовал Развожаеву опираться на знающих Севастополь людей

В ходе рабочей встречи глава государства обсудил с губернатором вопросы социально-экономического развития города.

Президент России Владимир Путин назвал опытным человеком временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В ходе встречи российский лидер посоветовал главе города при принятии решений опираться на людей, хорошо знающих регион, сообщила пресс-служба Кремля.

— Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона, — сказал Путин Развожаеву.

Врио губернатора Севастополя уточнил, что уже выступал на сессии городского Заксобрания. По его словам, люди слышат аргументы в том случае, если позиция отстаивается аргументированно. Развожаев отметил профессиональность депутатов и подчеркнул, что многие решения уже были приняты благодаря их опыту.

Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя. В "Единой России" заявили, что поддержат Развожаева на посту главы города.