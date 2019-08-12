Мать встретилась с игуменом, грубо крестившим её ребёнка

В Гатчине состоялась встреча матери ребёнка, которого грубо крестили, и игумена Фотия, отстранённого от служений после обряда. Уже после беседы они прокомментировали ситуацию журналистам.

— В чём же я виноват? В том, что долг выполнял? — спрашивает игумен у журналистов.

Сама девушка ранее заявила, что не хочет уголовного преследования для священника, однако дело намерена "довести до конца". При этом епархия решила отстранить игумена от службы на год.

— Он себя защищает, и я его понимаю. Может, он действительно делал свой обряд так, как ему нужно. Но многие люди видели видео, они думают, что он был не прав. И я, как мать, посчитала нужным защитить своего ребёнка. За то, что меня отчитывают за незнание, я не спорю, но с ребёнком грубо обращаться никто права не давал, — отметила мать малыша.

По её словам, сам мальчик сейчас чувствует себя нормально, но начал бояться воды.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на кадрах которого священник достаточно грубо окунает ребёнка в купель, несмотря на его плач и попытки матери забрать сына. Ролик вызвал возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей Интернета. Позднее глава Гатчинской епархии Митрофан извинился за поведение клирика. Сам игумен Фотий обвинил в скандале с крещением "скучающую" мать ребёнка, при этом на его грубость при таинствах пожаловалось ещё несколько женщин.