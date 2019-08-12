В Красноярском крае опекуншу подозревают в истязании девочки

Жительница Красноярского края подозревается в систематическом истязании шестилетней девочки, опекуном которой она является. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
— По данным следствия, подозреваемая с октября 2018 по июнь 2019 года неоднократно причиняла шестилетней девочке побои, — говорится в сообщении.
В полицию о ненадлежащем поведении женщины сообщили работники детского сада, заметившие у ребёнка синяки и ссадины. Девочка помещена в социальное учреждение, против 44-летней опекунши возбуждено уголовное дело по статье "Истязание малолетнего". Женщина находится под подпиской о невыезде. Уточняется, что инцидент произошёл в селе Бражное.
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