В Красноярском крае опекуншу подозревают в истязании девочки

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Фото © Flickr / Christophe Laurent

Синяки и ссадины на теле ребёнка заметили работники детского сада, которые и обратились в полицию.

Жительница Красноярского края подозревается в систематическом истязании шестилетней девочки, опекуном которой она является. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, подозреваемая с октября 2018 по июнь 2019 года неоднократно причиняла шестилетней девочке побои, — говорится в сообщении.

В полицию о ненадлежащем поведении женщины сообщили работники детского сада, заметившие у ребёнка синяки и ссадины. Девочка помещена в социальное учреждение, против 44-летней опекунши возбуждено уголовное дело по статье "Истязание малолетнего". Женщина находится под подпиской о невыезде. Уточняется, что инцидент произошёл в селе Бражное.

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