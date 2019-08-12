У администрации в Тамбове нашли "защитницу урны" от чужого мусора

Видеозапись попала в областную администрацию, где происходящему, мягко говоря, удивились.

Сотрудница одного госучреждения Тамбовской области стала героиней соцсетей. Причиной стало её странное поведение — она не давала прохожим выбрасывать "чужой" мусор в "свою" мусорку.

— У нас сейчас разбираются, как это могло произойти, потому что, условно, этот вахтёр числится у нас в казённом предприятии, которое здесь находится. Я в тот же день, когда увидел это видео, написал руководителю, чтобы он разобрался и принял меры, это недопустимое отношение просто. Где бы урна ни стояла, каждый человек может ею воспользоваться, то, что происходило в видео, невозможно. Моё отношение к этой ситуации крайне негативное! — высказался в беседе с Лайфом и.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Эдуард Никулин.

Никулин пока не знает, какие меры воздействия будут применены к женщине, которая "защищала" мусорку и выбрасывала её содержимое на газон, но он пообещал, что ситуацию не оставят просто так.

— Это первый такой случай, культурный человек подошёл выбросить мусор, а здесь, наоборот, отправляют мусорить. Для меня это странно и непонятно, — добавил Никулин.

Сегодня в другом регионе произошёл случай с разбрасываемым госслужащими мусором. Однако здесь это были не банки, а целая свалка уголовных дел с паспортными данными граждан.