Директор названного "лесным адом" лагеря не согласна с недовольством детей

При этом отдыхавшие там ребята жаловались родителям на постельных клопов и окурки в бассейне.

Руководитель оздоровительного лагеря "Лесная сказка" в Рязанской области Маргарита Сурикова в разговоре с Лайфом опровергла информацию об ужасных условиях в учреждении. Женщина не согласна с названием "лесной ад", которым лагерь окрестили отдыхавшие в нём дети из пострадавшего от паводка Нижнеудинска.

— Вот та группа, вместе с воспитателем настроенная против, была недовольна. Остальные пели и плясали все три дня. У нас есть всё на видео и фото, — заявила Сурикова.

По её словам, приехавшие на отдых из Иркутской области ребята сами всё разломали, устроив хаос, а потом стали фотографировать происходящее в помещениях лагеря на телефон.

— Дети хотели ехать на юг, а их отправили в Рязань. Их (недовольных) примерно 15–16 человек вместе с воспитателями. Условия у меня нормальные, — резюмировала руководитель лагеря.

Как уже сообщал Лайф, дети жаловались, что им пришлось спать на сырых матрасах и мыться холодной водой.