В Благовещенске выпали "сугробы" из мотыльков — видео

Смертность насекомых возрастает в брачный период. Самец умирает сразу после спаривания, а самка — после того, как отложит яйца.

В Благовещенске дворникам приходится убирать тысячи мотыльков-однодневок, которые заполонили улицы города. Об этом сообщает издание "Амурская правда".

Отмечается, что мотыльки оккупировали набережную реки Амур и, в частности, памятник бронекатеру. Насекомых привлекла яркая подсветка. Эксперты отмечают, что причины столь массового нашествия мотыльков связаны с паводком.

— Наводнение, конечно, внесло коррективы в экосистему. Закономерно, что с повышением влажности возросло количество комаров. Причём не только на подтопленных территориях, — рассказал замдиректора по научной работе Норского заповедника Николай Колобаев.

Учёный также отметил, что численность других животных также возросла. Так, заметен рост популяции серой полёвки. Кроме того, эксперт обратил внимание, что у мотыльков сейчас брачный период, в который возрастает количество смертей: при спаривании самец умирает сразу, а самка — после того, как отложит яйца.