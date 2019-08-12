Эксперт рассказал, как уберечься от звуковой атаки через смартфон

В частности, стоит обращать внимание на простые приложения, например фонарик, которые просят много разрешений.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как не допустить звуковых атак через телефон.

— Стоит не устанавливать программы из неизвестных источников, потому что, как правило, в 99% случаев это напрямую ведёт к взлому телефона. На Android не надо открывать непонятные ссылки в почте, устанавливать софт, когда у вас спрашивают много раз разрешения, — сказал Муртазин в эфире НСН.

Эксперт призвал обратить внимание на то, когда разрешение на доступ к файловой системе или контактам просят программы, которым это не требуется, например, обычный фонарик.

Ранее специалист по кибербезопасности компании PWC Мэтт Уикси заявил, что звуковые атаки возможны через многие современные гаджеты. Он отметил, что в смартфонах, ноутбуках и акустических системах есть уязвимости, через которые могут быть включены опасные для человека низко- и высокочастотные звуки.

Ранее стало известно, что в WhatsApp нашли "дыры", позволяющие хакерам менять сообщения.