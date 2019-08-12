Ещё двух фигурантов дела об убийстве лётчика Пешкова заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал ещё двух фигурантов уголовного дела об убийстве в Сирии лётчика Олега Пешкова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева в комментарии ТАСС.
Речь идёт о двух гражданах Сирии, это М. Сохта и Ю. Бузуглян. Они объявлены в международный розыск.
Су-24М был сбит турецким F-16 в ноябре 2015 года. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом.
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