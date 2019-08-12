Учёный — о приближении к Земле гигантского астероида: Мы не умрём

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с Лайфом заверил, что приближение к Земле гигантского астероида, по размерам превосходящего великую пирамиду Гизы, не окажет на планету никакого воздействия.

— Во-первых, всё будет хорошо. Ну или кому как, но мы не умрём. Более того, никакого воздействия на Землю этот астероид не окажет — астероид на Землю оказывает воздействие в единственном случае: когда он на неё падает, — сказал учёный.

Вибе отметил, что масштабы нашей планеты и астероида совершенно несопоставимы.

— Любой пролёт астероида, даже на существенно меньшем расстоянии, чем сейчас, никак на Землю не действует. А этот пролетит в миллионе километров от Земли, по космическим меркам это очень большое расстояние. Астероидов таких много, на самом деле 150–160 метров — это для астероида размер совершенно типичный. Я знаю, что некоторые люди с надеждой ждут таких событий, они, наверное, разочарованы, — резюмировал специалист.

Как писал Лайф, к Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса. Объект 2019 OU1 28 августа будет находиться в 40 раз ближе к поверхности нашей планеты, чем Венера.