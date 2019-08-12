Друзья об умершей DJ Рассказовой: Она вела суперправильный образ жизни

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Фото © VK / Жанна Рассказова

Коллеги и друзья умершей модели Playboy и DJ Жанны Рассказовой отрицают, что она употребляла наркотики.

Никаких наркотиков! Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась уже диджейством, потом был перерыв, — рассказал Пятому каналу Алексей Чернорот, также известный как DJ Compass-Vrubell.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-21.userapi.com/c628318/v628318512/22d0a/WhY7yIhxJsk.jpg" target="_blank">Жанна Рассказова</a></p>

Мужчина отметил, что пребывал в шоке после известия о смерти своей знакомой. Фотограф Таша Манаенкова также подтвердила, что погибшая вела здоровый образ жизни.

Питание у неё всегда было суперправильное, ни алкоголя, ничего особо она даже не употребляла, — отметила фотограф.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun9-33.userapi.com/c622719/v622719512/48fcf/aLfdPvmPdN8.jpg" target="_blank">Жанна Рассказова</a></p>

Напомним, предварительной причиной смерти Жанны Рассказовой назвали передозировку наркотиков.

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