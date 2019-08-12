Друзья об умершей DJ Рассказовой: Она вела суперправильный образ жизни

Коллеги и друзья умершей модели Playboy и DJ Жанны Рассказовой отрицают, что она употребляла наркотики.
— Никаких наркотиков! Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась уже диджейством, потом был перерыв, — рассказал Пятому каналу Алексей Чернорот, также известный как DJ Compass-Vrubell.
Мужчина отметил, что пребывал в шоке после известия о смерти своей знакомой. Фотограф Таша Манаенкова также подтвердила, что погибшая вела здоровый образ жизни.
— Питание у неё всегда было суперправильное, ни алкоголя, ничего особо она даже не употребляла, — отметила фотограф.
Напомним, предварительной причиной смерти Жанны Рассказовой назвали передозировку наркотиков.
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