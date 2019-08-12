Лиам Хемсворт впервые прокомментировал разрыв с Майли Сайрус

Австралийский актёр, звезда "Голодных игр", брат Криса Хемсворта (Тора в киновселенной Marvel) Лиам Хемсворт впервые обмолвился о своём расставании с певицей Майли Сайрус. Ответить на вопрос Лиам успел изданию The Daily Mail.
— Вы не понимаете, каково это. Я не хочу об этом говорить, приятель, — коротко ответил Лиам журналисту, который встретил его с братом Крисом в пляжном домике в городе Байрон-Бей.
О том, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы, написал журнал People. Слухи пошли после того, как актриса опубликовала в "Инстаграме" фото без обручального кольца.
На днях появились фотографии Сайрус с новой пассией — блогером Кейтлин Картер.
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