Лиам Хемсворт впервые прокомментировал разрыв с Майли Сайрус

Никаких подробностей расставания актёр не раскрыл, однако показал, как ему тяжело дался развод.

Австралийский актёр, звезда "Голодных игр", брат Криса Хемсворта (Тора в киновселенной Marvel) Лиам Хемсворт впервые обмолвился о своём расставании с певицей Майли Сайрус. Ответить на вопрос Лиам успел изданию The Daily Mail.

— Вы не понимаете, каково это. Я не хочу об этом говорить, приятель, — коротко ответил Лиам журналисту, который встретил его с братом Крисом в пляжном домике в городе Байрон-Бей.

О том, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы, написал журнал People. Слухи пошли после того, как актриса опубликовала в "Инстаграме" фото без обручального кольца.

На днях появились фотографии Сайрус с новой пассией — блогером Кейтлин Картер.