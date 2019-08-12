Косметолог призвала навсегда отказаться от масок из овощей и фруктов

Маски из овощей и фруктов не приносят долгожданного эффекта и могут быть опасны, заявила врач дерматолог-косметолог Амина Бердова. В колонке для "Аргументов и фактов" специалист рассказала, почему от них стоит отказаться.

— Единственный эффект, который можно получить от подобных уходовых средств, — небольшое увлажнение верхнего слоя эпидермиса, — пояснила косметолог.

По словам Бердовой, маски из фруктов и овощей могут вызвать аллергическую реакцию, из-за которой произойдёт раздражение и покраснение эпидермиса.

— Особенно опасно применение домашних масок при наличии жирной или проблемной кожи, так как зачастую она при этом является ещё и чувствительной, — уточнила врач.

Дерматолог призвала не заниматься самолечением и в случае проблем с кожей обращаться к специалистам.