Хлопок газа произошёл в жилом доме на юго-западе Москвы

Хлопок газа произошёл в жилом доме на Нагорной улице в Москве. По данным ТАСС, в результате на втором этаже нарушено остекление, есть повреждения стен. Информации о пострадавших пока нет.

В ГУ МЧС по Москве Лайфу рассказали, что пожарные прибыли на место происшествия. Сейчас проводится разведка. Детали инцидента уточняются.

Лайфу также стало известно, что спасатели с помощью тепловизоров исследуют место обрушение стен, не исключают, что под завалами могут быть люди.