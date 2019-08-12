Полиция проводит проверку из-за грубого задержания девушки на митинге в Москве

Полиция проводит проверку по факту грубого задержания девушки на несогласованной акции в Москве, сообщает столичный главк МВД РФ.

— Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности, — говорится в заявлении ведомства.

В столичном главке МВД добавили, что размешенная в СМИ информация о личности сотрудника ведомства, который якобы ударил задержанную, не соответствует действительности.

— Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет, — подытожили в ведомстве.

Инцидент произошел на несогласованной акции 10 августа.