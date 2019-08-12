В Лондоне самолёт Norwegian Air врезался в забор

Norwegian 787 damaged after being pushed back into a fence at London Gatwick (Photo: BoardingPassRO). https://t.co/ikpbRQ5EW6 pic.twitter.com/JZPqbWZBZI— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 12 августа 2019 г.
В лондонском аэропорту Гатвик самолёт Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Norwegian Air транспортировали хвостом вперёд. Но сотрудники воздушной гавани не рассчитали дистанцию, отчего хвост самолёта врезался в шумоизоляционную ограду аэропорта, сообщает Airlinergs.com.
На борту воздушного судна находилось почти 300 человек, а сам он должен был вылететь рейсом DI7017 из лондонского Гатвика в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди.
Все пассажиры, находившиеся на борту, в штатном режиме покинули самолёт. Им предоставили новый борт, однако со значительной задержкой.
Это уже второе происшествие с самолётами авиакомпании за последние пару дней. В Италии у авиалайнера Boeing 787 компании Norwegian Air при взлёте произошёл взрыв двигателя, после чего его детали обрушились "дождём" на жилые районы.
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