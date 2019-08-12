В Германии осы помогли задержать преступника-беглеца

Чтобы насекомые отстали от него, мужчина прыгнул в бассейн, там его и настигли стражи порядка.

В немецком городе Ольденбург осы помогли полицейским задержать 32-летнего мужчину, попытавшегося сбежать. Об этом сообщается в пресс-релизе правоохранителей, размещённом на сайте Presse Portal.

Как уточняется, сегодня утром полицейские пришли арестовывать преступника, который должен провести в тюрьме 11 месяцев. Когда правоохранители появились на пороге квартиры, мужчина выбежал на балкон и спрыгнул вниз. Предположительно, он приземлился прямо на осиное гнездо, и это не понравилось его обитателям.

Потревоженные насекомые напали на беглеца, а тот кричал и пытался отмахиваться. На улице мужчину настигли стражи порядка. Осы стали жалить и полицейских, что позволило преступнику вырваться. Он побежал в сад у дома и прыгнул в детский бассейн. Там его, наконец, удалось поймать полицейским.

Wespen helfen bei Festnahme in #Oldenburg 🐝

Auf seiner Flucht vor der #Polizei landete ein Mann in einem Wespennest und anschließend im Kinderplantschbecken. Was hinter dieser Story steckt: https://t.co/IM63zjcXW3 #KommissarWespe #Hilfssheriff #Autsch *sr pic.twitter.com/Rs8ct5Xlzt — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) August 12, 2019

Покусанного мужчину доставили в тюрьму, где врачи оказали ему медицинскую помощь. Обоих правоохранителей также покусали осы, стражи порядка тоже обратились к медикам.