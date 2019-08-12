Мать, оставившая плачущего сына в машине, рассказала Лайфу свою версию событий

Женщина признала свою вину и сообщила, что её ждёт административная ответственность.

Жительница Красноярского края, оставившая маленького ребёнка в автомобиле и ушедшая по делам, рассказала Лайфу, что приезжала в бассейн узнать стоимость занятий для своего сына.

— Ребёнок уснул, я открыла окна и вышла из машины. Поставила не на солнечную сторону. Пошла в бассейн спросить цену, пришла через 15 минут, там уже девушки, полиция и всё такое. Он, может, сам проснулся, может, потому, что они машину пинали, — рассказала Галина Х.

Также женщина отметила, что вышла сразу, как услышала сигнализацию.

— Полчаса он не сидел, минут 15–20, вышла сразу, как запиликала машина. Я не думала, что он проснётся, ребёнок весь день не спал и тут уснул в машине. Я решила пока схожу — цену узнаю. Мне пока бассейн там показали. Вышла — он плачет уже, — рассказала собеседница Лайфа.

Женщина признала, что виновата в случившемся. Её ждёт административное наказание. Также она опровергла сообщения очевидцев, утверждавших, что она работает в бассейне инструктором по плаванию для младенцев.

Взгляд на ситуацию со стороны очевидцев можно прочитать в предыдущей заметке Лайфа.