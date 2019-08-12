Путин объявил благодарность ВГИК

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность Всероссийскому государственному институту кинематографии имени С.А. Герасимова. Лидер страны отметил заслуги ВГИК в развитии культуры и искусства. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

— За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность коллективу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова, — говорится в документе.

Стоит отметить, что 1 сентября ВГИК исполнится 100 лет.