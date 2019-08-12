Синоптики пообещали Москве долгожданное "августовское лето"

В ближайшие дни в Москве ожидается тёплая погода, местами возможны грозы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

— Погода, я бы сказал, замечательная. После холодной, дождливой и ненастной погоды, которую принято называть непогодой, наступает комфортный период, — отметил метеоролог.

Синоптики прогнозируют, что температура будет на один градус выше нормы, то есть наступит "августовское лето". Во вторник столбики термометров покажут до +25 градусов, к концу рабочей недели чуть похолодает, но температура не опустится ниже +20 градусов. Ночами же ожидается в районе +15...+17 градусов.

Осадки пройдут в некоторых районах столицы с полудня 13 августа до полудня 14 августа. Возможны грозы и ветер до 12–17 метров в секунду.

В пятницу, 9 августа, в Москве штормовой ветер повалил около 150 деревьев и повредил 36 автомобилей.