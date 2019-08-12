Российские Ту-95МС выполнили плановый полёт над арктическими морями

Российские Ту-95МС совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Российские стратегические бомбардировщики сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.
— Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, — говорится в сообщении.
Лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. Однако недавно в Министерстве обороны Японии заявили, что два российских бомбардировщика нарушили воздушное пространство страны. В Минобороны РФ опровергли заявление японской стороны.
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