В Анапе пьяная компания разбила лоб работнице тира за отказ пострелять — видео

После того как пострадавшая заявила о нападении в полицию, ей стали поступать звонки с угрозами.

В Анапе пьяный мужчина разбил лоб работнице тира за то, что та отказалась предоставить ему оружие. Девушка рассказала Лайфу о происшествии и о том, что теперь ей звонят с угрозами и требуют забрать из полиции заявление.

Пьяная компания из восьми человек пришла в тир к закрытию, когда администратор уже подсчитывала выручку за день. Мужчины начали требовать зарядить оружие.

— А оружие заряжается только через компьютер, доступ к которому имею я. Говорю: "Ребят, пьяным людям нельзя стрелять в тире". У него стали глаза просто по пять рублей. Он говорит: "В смысле — пьяным нельзя стрелять?" Он этот вопрос повторял раз десять, и я уже стояла молча. Потом начал меня материть с ног до головы, и все ребята остальные просто стояли и слушали. Он выдернул у меня оружие. В итоге сломан палец и ушиб кисти. Дальше он плюнул мне в лицо, взял воздушку и кинул мне в лоб. У меня сразу потекла кровь по всему лицу, даже в глазном яблоке у меня была кровь. Все ребята остальные так и стояли, — рассказала Татьяна Ф.

Девушка добавила, что вышла в туалет и умылась. Когда вернулась, мужчина вновь начал всё крушить. Потом кто-то отвёл его в сторону. Татьяна услышала, что начался разговор о ней. Из него она поняла, что нападавшего оскорбило слово "пьяный", как его назвала девушка. Татьяна позвонила маме. Вместе они поехали в травмопункт, сняли побои, а затем отдали справку в полицию. Сегодня, 12 августа, девушка написала заявление.

— Дальше мне позвонил один из ребят, сказал, что он (нападавший. — Прим. Лайфа) хочет со мной связаться. Просит мой номер дать, говорит, что был не в себе, не контролировал ситуацию, — сказала девушка.

Татьяна добавила, что потом позвонил племянник дебошира, который также был с ним в момент нападения. Он посоветовал девушке забрать заявление, "чтобы не было хуже". Татьяна уверена, что у него есть какие-то связи, и отметила, что теперь не знает, что ей делать.