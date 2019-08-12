Восьмилетний мальчик из Кирова поднял штангу 701 раз и побил мировой рекорд

Фиксировали достижение сильнейшие люди планеты и чемпион олимпийских игр Александр Иваницкий.

Восьмилетний Влад Черепанов из Кирова побил мировой рекорд по русскому жиму. Ребёнок смог поднять штангу 701 раз. Предыдущий рекорд был 210 раз. Вес штанги составил 11 килограммов — половина веса самого мальчика.

Влад — воспитанник школы-интерната города Советска Кировской области, с детства он не может ходить. Это не помешало школьнику побить мировой рекорд по "русскому жиму" в лагере "Артек". На установление достижения ему потребовалось 25 минут.

Главная цель Влада теперь — попасть в паралимпийскую сборную России.

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