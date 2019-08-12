Восьмилетний мальчик из Кирова поднял штангу 701 раз и побил мировой рекорд

Восьмилетний Влад Черепанов из Кирова побил мировой рекорд по русскому жиму. Ребёнок смог поднять штангу 701 раз. Предыдущий рекорд был 210 раз. Вес штанги составил 11 килограммов — половина веса самого мальчика.
Влад — воспитанник школы-интерната города Советска Кировской области, с детства он не может ходить. Это не помешало школьнику побить мировой рекорд по "русскому жиму" в лагере "Артек". На установление достижения ему потребовалось 25 минут.
Главная цель Влада теперь — попасть в паралимпийскую сборную России.
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