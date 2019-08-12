Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Троицкий суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, призывавшую к участию в несанкционированной акции в российской столице, прошедшей 3 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.
— Постановлением Троицкого суда Любовь Соболь признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП "Повторное нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", — заявила пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.
Напомним, в конце июля Любовь Соболь была оштрафована на 30 тысяч рублей за призывы к участию в несогласованной акции. 3 августа за повторное нарушение правил проведения митинга Щербинский суд Москвы оштрафовал её на 300 тысяч рублей.
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